StartupItalia, nasce #Sios21Giffoni: edizione dedicata alla generazione Z

Grazie alla partnership tra StartupItalia e Giffoni, nasce #Sios21Giffoni, una appuntamento in presenza dedicato ai giovani e alle innovazioni.



La generazione Z con le sue speranze e le opportunità che si prospettano per costruire un futuro migliore su fondamenta come inclusione, sostenibilità e tecnologia, saranno i temi al centro dell'evento organizzato da StartupItalia e da Giffoni, che si terrà venerdì 15 ottobre.

Per l'occasione sarà attribuito lo «Special award Giffoni edition» assegnato dai ragazzi alla migliore tra le cinque startup finaliste che operano nel settore dei media e dell’intrattenimento. La vincitrice concorrerà al premio «Radio 105 special award», che si terrà durante SiosWinter del prossimo 13 dicembre a Milano.

Importante novità sarà il ritorno del pubblico che contribuirà attivamente allo svolgimento dell’evento attraverso interviste e interventi in aperto dialogo con i tanti speaker e personaggi del mondo imprenditoriale e digital italiano.



Tra gli ospiti già confermati, la scienziata quantistica Chiara Marletto e Domenico de Masi, sociologo che si interrogherà sul lavoro che verrà. Largo anche ai giovanissimi con l’aspirante ornitologo Francesco Barberini, ma anche storie di innovazione e rispetto per la realtà che ci circonda con «Startupper in grado di cambiare il mondo», panel dedicato a una Generazione Z che vuole lavorare, generando benefici per il pianeta e le comunità.

Inoltre, con Elisa Zambito Marsala, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo formazione, si parlerà dell'importanza della formazione come leva di crescita per le imprese e di come deve evolvere la formazione professionale per imprenditori e manager per competere in mercati in continua evoluzione.

«Per parlare di innovazione bisogna farlo al presente - spiega Claudio Gubitosi, fondatore e direttore di Giffoni - C’è bisogno fin da subito di coinvolgere attivamente i giovani. Per questo motivo, SIOS ha scelto Giffoni e la sua community per una tappa che segna un importante momento di ripartenza. Negli ultimi anni, il nostro brand si è evoluto, focalizzando la sua attenzione su tutte le forme di arte, comunicazione, produzione audiovisiva e creatività digitale. Oggi, la multimedia valley rappresenta il luogo ideale per parlare non solo di cinema ma anche di inclusione, sostenibilità e tecnologia: il futuro è qui, il Sud è capace di produrre innovazione e i giffoner sono i protagonisti del cambiamento».

«Dopo l’evento in Sardegna dello scorso maggio, #Sios21Giffoni torna ancora una volta a presidiare il Sud del nostro Paese, aprendo un dialogo sull’innovazione e sull’imprenditorialità, in luoghi dove le potenzialità del Made in Italy possono essere motore di crescita e di ripresa. Un’imprenditoria che sta evolvendo e può beneficiare degli importanti aiuti economici europei e italiani che, concretamente, sostengono la macchina dell’innovazione», queste le parole di Filippo Satolli, ceo di StartupItalia.