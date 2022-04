Salerno, specializzandi e flessioni il direttore: «Macchina del fango»

Il direttore della scuola di specializzazione in ortopedia dell'ospedale di Salerno, Nicola Maffulli, «chiarirà la propria posizione nelle sedi ufficiali, in modo da non alimentare inutili processi mediatici». Lo scrivono in una nota i suoi avvocati, Luca Imposimato e Antonio Musio, dopo le notizie su trattamenti scorretti che sarebbero stati imposti agli specializzandi, come flessioni o il pagamento della colazione in caso di arrivo in ritardo.

«Ad ogni modo - scrivono i legali - si intende porre l'attenzione sulla strumentalità, da parte di alcuni, nell'utilizzare immagini avulse dal proprio contesto e dichiarazioni prive di fonte, manipolando la percezione dei fatti, mettendo in moto la cosiddetta 'macchina del fangò sul prof. Maffulli, danneggiando anche gli stessi specializzandi. Il prof. Maffulli si riserva di azionare le opportune azioni legali a propria tutela».