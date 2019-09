Martedì 3 Settembre 2019, 11:34 - Ultimo aggiornamento: 03-09-2019 11:38

È il giorno di Medicina a Salerno: 1.612 candidati ai test di ingresso per 156 posti del corso di laurea a numero programmati nazionale. E se in Italia uno su sei ce la fa, a Salerno il rapporto si alza a uno su dieci.Relax tra i banchi ed organizzazione collaudata. Prima dell'inizio della prova, prevista per le ore 11 in contemporanea nazionale, a porre il saluto di ateneo alle future probabili matricole anche il rettore Aurelio Tommasetti. «Siamo orgogliosi del nostro sistema ateneo - afferma Tommasetti - vi aspettiamo con ulteriore slancio per questo nuovo anno accademico».