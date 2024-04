Salerno, un tuffo nel Medioevo con la fiera del Crocifisso ritrovato

Dame e cavalieri, paggi e giullari, vestiti di porpora e verde, blu e indaco: saranno più di 150 i figuranti in abiti d'epoca medievali che apriranno il corteo storico di «Mille più - un tuffo nel Medioevo», ovvero la XXXII edizione della fiera del Crocifisso Ritrovato, organizzata dalla bottega San Lazzaro. A loro bisogna aggiungere oltre 100 artisti professionisti, tra giullari, cantastorie e musicisti, per quella che è ormai considerata tra le maggiori fiere medievali d'Italia, in programma dal 25 al 28 aprile 2024 nel centro storico di Salerno.

Si comincia giovedì 25 aprile, prima del tramonto: alle ore 17.45, in piazza Duomo, partirà il corteo in abiti d'epoca che percorrerà le strade del centro storico di Salerno per portarsi in piazza Portanova, dove alle 18 circa ci sarà il taglio del nastro, con lo spettacolo degli sbandieratori del Gruppo Città de la Cava «Li quattro distretti - Luca Barba», artisti, musicisti, mangiafuoco ed altri.

Sarà un vero e proprio tuffo nel passato tra mercati medievali, rievocazioni storiche, attrazioni, artigianato, degustazioni, mostre, momenti di spettacolo e monumenti aperti.

Diversi i siti del centro storico interessati, centinaia gli artisti di strada: per ricreare il clima medievale ci saranno menestrelli, saltimbanchi, giocolieri, trampolieri, mangiafuoco, giullari, cantastorie, artisti di strada, statue viventi. Tra le novità di questa edizione: in piazza Abate Conforti ci saranno laboratori gratuiti di disegno medievali per bambini e giochi medievali (legno e ferro) per tutti, grandi e piccini. Grazie a visori tridimensionali e ad un app originale da lui creata, in piazza Alfano I, dinanzi al Duomo, il giovane salernitano Alberto Capobianco consentirà ai visitatori di vedere come era fatto il tessuto urbano medievale di Salerno.

Basta scorrere il programma per rendersi conto che convergeranno verso Salerno i maggiori artisti e protagonisti di rievocazioni storiche. Diversi i gruppi di artisti, provenienti da tutta Italia, specializzati in rievocazioni medievali in giro per l'Europa. Alla Fiera interverranno anche «I Falconieri dell'Irno», che con una trentina di rapaci, faranno apprezzare la bellezza degli uccelli acrobatici con i loro i voli imprevedibili che questi effettuano. In piazza Tempio di Pomona e piazza Sant'Agostino rivivranno gli appuntamenti della vita socio-commerciale del Medioevo: il mercato con merci e mestieri di un tempo: la distillazione dei profumi, la filatura della lana, il cestaio, la ceramica, le pietre antiche. (ANSA).