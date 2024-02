Manovre per la vita: genitori imparano a salvare i bimbi dal soffocamento

Manovre per la vita, manovre di disostruzione pediatrica. Uniti si vince e, soprattutto, uniti per formazione ed informazione. Così all’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno la rete di sinergia perfetta tra il Reparto di di Cardiologia diretto dal dottore Gerardo Riccio, e il Reparto di Ostetricia e ginecologia diretto dal dottore Carlo Carravetta.

Uniti per i più piccoli e per i genitori, insieme nel corso percorso di accompagnamento alla nascita. Ogni anno in Italia muoiono circa trenta bambini che rimangono soffocati accidentalmente da cibo e corpi estranei che ostruiscono le vie aeree. Quando c’è ostruzione i tempi d’azione sono davvero limitati e se si agisce immediatamente, le possibilità di salvare il bambino crescono in modo notevole.

Ed è importante che quante più persone siano in grado di mettere in atto le manovre.

Nella sala convegni del presidio ospedaliero si è svolto il corso sulle manovre di disostruzione pediatrica ed utilizzo nei lattanti del defibrillatore con il dottore Giuseppe Colangelo, dirigente medico Cardiologia Utic Istruttore Nazionale BLSD/PBLSD. Un momento anche per fare il punto rispetto alle manovre salvavita sugli adulti.