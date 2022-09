San Valentino Torio, diossina nei limiti dopo l'incendio

Concentrazione di diossine inferiore ai limini stando ai risultati del monitoraggio effettuato nell’area interessata dall’incendio divampato lo scorso 24 settembre a San Valentino Torio. I tecnici dell’Arpac, dipartimento di Salerno, in mattinata hanno anche prelevato campioni dei sedimenti in un canale prossimo al luogo per accertare l’eventuale presenza di olii minerali convogliati dalle acque di spegnimento del rogo. I risultati sono attesi.