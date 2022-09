Parigi, colossale incendio devasta a Rungis il più vasto mercato ortofrutticolo del mondo Video

Un vasto incendio ha attaccato il mercato ortofrutticolo di Rungis, tra Parigi e l'aeroporto di Orly, considerato il più grande del mondo. Le fiamme hanno attaccato un capannone pieno di legumi e frutta verso mezzogiorno e si sono poi estese a molti altri nonostante l'intervento di un imponente schieramento di vigili del fuoco. La colonna di fumo era visibile da oltre 50 chilometri di distanza.

Il Min (Marché d'Intérêt National) a Val-de-Marne si estende su oltre 232 ettari e ogni giorno movimenta 6mila tonnellate di alimenti, compresi carne e pesce, che raggiungono 18 milioni di consumatori. Alle strutture lavorano oltre 11mila persone. Non sono segnalati feriti, ma le autorità locali hanno invitato chi abita nei pressi a tenere chiuse le finestre.

Enormous fire break out at the Rungis International Market, one of the largest wholesale food markets in the world, in Paris, France.



Do you see it yet?pic.twitter.com/X3AXpUg3dp

— WOLSNED 🇬🇧 (@wolsned) September 25, 2022