Sapri, malore in spiaggia: muore un 75enne

Un 75enne è morto oggi in spiaggia nel Golfo di Policastro, in provincia di Salerno, in seguito ad un malore. L'uomo, originario di Sanza, si trovava presso uno stabilimento balneare in una colonia estiva per anziani quando improvvisamente si è sentito male alla presenza di decine di persone.

Immediatamente soccorso e rianimato sulla spiaggia dai sanitari del 118, l'anziano è stato poi trasferito in ambulanza al vicino ospedale civile di Sapri, dove però per lui non c'è stato niente da fare.