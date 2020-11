Carte di credito falsificate, con operazioni sospette. Due persone finiscono a giudizio: secondo le accuse, due persone avrebbero utilizzato e contraffatto carte di credito, anche internazionali, per un danno di natura economica di 40mila euro circa. Un centinaio le operazioni di accredito che sarebbero state effettuate con titoli bancari in possesso dei due, al fine di eseguire versamenti di vario tipo e incassare denaro.

APPROFONDIMENTI IL CASO Incendio a Giffoni, abitazione in fiamme:salvato anziano... FIRENZE Firenze, cisterna in fiamme in Fi - Pi - Li IL CASO Neonato morto a Napoli, c'è l'inchiesta: la polizia...

LEGGI ANCHE Incendio a Giffoni, salvo anziano intossicato dal fumo

I due saranno processati a Nocera Inferiore, con le accuse di utilizzo indebito e falsificazione di carte di credito a pagamento. Stando all'ipotesi accusatoria della Procura, il sistema prevedeva in primis la falsificazione di carte di credito cinesi, ma anche indiane e americane, per operazioni che portavano a versamenti per un importo totale di 39mila euro complessivi su di un conto corrente di una società a Sarno. È li che sarebbero finiti i soldi. I due imputati, una donna, di professione imprenditore, ed un uomo, entrambi sarnesi, sono accusati ora di essere complici nell'indagine, chiusa con un decreto di citazione diretta a giudizio per entrambi. I fatti risalgono a circa sei anni fa. La polizia giudiziaria era risalita ad entrambi, grazie ad indagini specifiche e di natura informatica, ricostruendo i movimenti dei due. L'inchiesta era partita dopo una serie di denunce, che riferivano del trasferimento sospetto di soldi. Ora il vaglio del giudice monocratico, con il dibattimento che partirà nei prossimi giorni.

Ultimo aggiornamento: 12:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA