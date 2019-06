Martedì 25 Giugno 2019, 18:15

Il 28 giugno 2019 dalle 9,30, in occasione dello sciopero del personale giudiziario proclamato da CGIL CISL e UILPA ci sarà un raduno in corso Vittorio Emanuele in prossimità dell’entrata del vecchio Palazzo di Giustizia da parte dei dipendenti e dei tre rappresentanti sindacali (Ciro Risolo della Cgil, Clorinda Pannullo della Cisl e Marianna De Martino della Uilpa) , per rendere note anche alla cittadinanza le motivazioni che hanno determinato questa azione di lotta: copertura delle piante organiche per un servizio più efficiente ed una giustizia meno lenta, mobilità del personale che da anni attende il trasferimento, riqualificazione, progressioni economiche, scorrimento graduatorie ex 21 quater, bandi ausiliari, contabili, linguistici e informatici, attuazione art. 492 bis cpc (indagini patrimoniali a cura dell’Ufficiale Giudiziario)