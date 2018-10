Lunedì 22 Ottobre 2018, 06:40

EBOLI - Furti e danneggiamenti di auto, da cinquanta giorni ladri e vandali agiscono impuniti. L’ultimo colpo è stato realizzato sabato sera in via Umberto Nobile. Finestrino rotto, auto danneggiata, oggetti personali svaniti nel nulla. È la scena che si ripete da due mesi. Il colpo più inatteso è quello realizzato sotto l’ufficio del sindaco pochi giorni fa. Un uomo ha parcheggiato l’auto per aspettare che il figlio uscisse da scuola. I ladri hanno agito in pochi minuti. Solita dinamica, danni all’auto e portafoglio scomparso. Il tutto è avvenuto in pieno giorno. I malviventi hanno agito sotto le telecamere della videosorveglianza. Tra genitori in attesa dei figli, impiegati comunali e occhio del grande fratello, nessuno si è accorto di niente. In centro, da ieri mattina, è tornato l’allarme rosso. In tanti hanno notato il ritorno a Eboli dello scippatore seriale che a settembre ha rubato in chiesa (a San Bartolomeo), ha scippato tre vecchiette e si è reso protagonista di diversi danni alle auto in sosta.