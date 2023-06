Scontro tra moto in Costiera, due centauri in ospedale e traffico in tilt sull'Amalfitana

Ancora uno scontro tra moto di grossa cilindrata in Costiera Amalfitana. L'ennesimo incidente stradale che ha tenuto bloccata la statale 163 si è verificato poco prima delle 19 a qualche chilometro dal centro abitato di Maiori.

Qui per cause in via di accertamento si sono urtati i due motocicli finendo poi rovinosamente sull'asfalto.

Per i due centauri si è reso necessario l'intervento dei sanitari. Sul posto sono giunte due ambulanze della Croce Rossa assegnate ai saut di Maiori e Castiglione che hanno provveduto a trasferire i feriti presso l'ospedale Costa d'Amalfi dove sono stati sottoposti ad accertamenti.

Sul posto anche i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Amalfi che hanno eseguito una. serie di rilievi utili a stabilire la cause del sinistro. Invitabili le rieprcussioni sulla circolazione stradale rimasta bliccata a lungo perlatro in un orario di punta.