Sarno, furto in appartamento e minacce al proprietario: due arresti

A febbraio rubarono in un appartamento distruggendo anche le videocamere di sorveglianza. Ieri per due cittadini di Sarno sono scattatio gli arresti da parte della polizia, diretta dal vicequestore Ornella Iorio, in esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Nocera Inferiore.

A carico di uno dei due anche l'aggravante di aver utilizzarto armi nei confronti del proprietario dell'abitazione,