Maiori, scontro tra moto: due centauri ricoverati e traffico in tilt sulla 163

Scontro tra moto poco prima della 16 sulla statale amalfitana 163 dove la circolazione stradale è rimasta a lungo bloccata per consentire ai soccorritori il recupero dei feriti. L'incidente ha visto coinvolte due moto di grossa cilindrata, che, per cause in via di accertamento, si sono urtate mentre erano in marcia verosimilmente in direzioni opposte.

L'ennesimo sinistro stradale, nel quale sono rimasti feriti i due centauri alla guida dei mezzi a due ruore, si è verificato poco dopo Maiori esattamente a ridosso della località Cannaverde. Immediatamente sul posto sono giunte due ambulanze della Croce Rossa di Maiori e della Croce Bianca di Castiglione di Ravello dopo la richiesta di soccorso inoltrata al 118.

I due feriti, uno dei quali sarebbe più grave rispetto all'altro, dopo le prime cure sono stati trasportati presso il presidio ospedaliero Costa d'Amalfi dove sono stati sottoposti ad accertamenti. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia municipale di maiori e i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Amalfi.

La circolazione stradale riumasta a lungo bloccata è ripresa a asensi di marcia alternata non appena sono stati rimosse le due moto incidentate adagiata sui bordi della strada al termine dei rilievi eseguiti dalle forze dell'ordine e necessari a ricostrure la dinamica dell'incidente.