Praiano, auto con due ragazze sfonda il muro e vola giù. Una è in prognosi

Notte di paura a Praiano per un terribile incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte due ragazze residenti in Costiera, una delle quali ricoverata in prognosi riservata. L'incidente, per cause in via di accertamento, si è verificato in un luogo panoramico della cittadina costiera: in località Muriciello da cui l'auto, alla cui guida c'era una delle due ragazze, è improvvisamente piombata al di sotto della stradina schiantandosi su uno slargo sottostante dopo un volo di circa dieci metri.

Dall'auto capovolta, un'utilitaria Fiat, sono state estratte le due ragazze prontamente soccorse e trasferite presso il presidio Costa d'Amalfi. Per una di esse si è reso necessario il trasferimento presso il Ruggi di Salerno dove si trova tuttora ricoverata. La vettura incidentata dalla quale sono state miracolosamente estratte vive le due ragazze è stata recuperata all'alba da una gru mentre il Comune ha provveduto a transennare il muretto abbattuto nell'impatto di questa notte. Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Amalfi che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.