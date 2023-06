Incidente tra scooter ed auto: ferito un giovane

Scontro tra un'auto e uno scooter a Sarno. Sotto osservazione in ospedale un giovane. Accertamenti sullo stato del manto stradale.

L'incidente nella zona di piazza Carresi, all'incrocio tra via Lanzara e via Carmine Ruotolo, è avvenuto intorno alle 12.

Il ragazzo alla guida dello scooter è stato immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale Martiri del Villa Malta.

Si trova ora sotto osservazione per le ferite riportate. Le sue condizioni per fortuna non destano preoccupazione. Sul posto le guardie agroforestali che hanno subito allertato i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.