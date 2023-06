Famiglia derubata da banda di ladri mentre è in casa, indagano i carabinieri

Appartamento svaligiato mentre i proprietari sono in casa. E' quanto capitato ad una famiglia di Angri, che giorni fa, attraverso i social, ha denunciato di essere stata derubata da un gruppo di malviventi mentre si trovavano all'interno dell'appartamento.

«Intorno alle 22,20 - scrive la proprietaria - siamo stati derubati. Sono entrati in casa con noi dentro! Erano almeno 3 persone. E' stata individuata una 500L di colore blu, zona Orta Longa. Fate attenzione e segnalate alle forze dell’ordine!"

Il messaggio è stato raccolto da altri cittadini e famiglie, che hanno condiviso la medesima esperienza.

Una donna ha raccontato di tre persone che, nei giorni scorsi, hanno tentato di irrompere in casa propria. «Fortunatamente sono andati via appena i nostri vicini hanno risposto al citofono». I ladri probabilmente volevano verificare se vi fosse qualcuno in casa. Anche questo episodio è stato denunciato ai carabinieri, con tanto di video, targa e descrizione del modello dell'auto.

La proprietaria di casa ha poi fornito i dettagli della tentata intrusione: «Uno di loro è sceso, ha bussato al citofono mio e del mio vicino, con mascherina, cappellino in testa e la radiolina in mano. E altre tre-quattro persone stavano in macchina davanti al cancello. Ho tutto registrato dalle telecamere. Dobbiamo fare attenzione!» Un altro furto si sarebbe consumato, giorni prima, a danno di altre due famiglie nel giro di venti minuti, sempre di notte.