Il neo sindaco Pasquale Aliberti lancia il programma «Scafati Pulita». All’alba, sia in centro che in periferia, la società partecipata Acse ha fatto partire un’attività di lavaggio dei marciapiedi, de-cespugliamento delle erbacce e pulizia delle strade. «Faremo diventare strutturale - annuncia Aliberti - un’attività straordinaria. Chiedo la collaborazione di tutti, noi attiveremo i controlli della polizia municipale verbalizzando chi non rispetta le regole». Aliberti aveva annunciato già durante la campagna elettorale questi interventi quando numerosi cittadini, anche durante le dirette social, gli avevano segnalato la mancata pulizia delle strade.

Il tema è stato anche al centro dell’incontro che il sindaco ha avuto venerdì con le maestranze della Acse e il direttore generale Marra. Ai dipendenti sono state annunciate le iniziative da intraprendere chiedendo anche la collaborazione della gente. In città è polemica politica sul tema. Ignazio Tafuro, neo consigliere di opposizione con Corrado Scarlato spiega: «Troppo semplice spendere soldi pubblici per far vedere che si sta facendo qualcosa come la pulizia delle strade. Onde evitare di passare come un semplice contestatore avrei pulito le caditoie colme di melma e poi concentrato l’attività sulle tante discariche del territorio. Ci sarebbe tanto da fare, anche la pulizia dei marciapiedi ma tocca a noi decidere: al massimo possiamo dare un contributo sui grandi temi, ove richiesto».