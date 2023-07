Scafati, rapina in un negozio di casalinghi: il figlio del titolare reagisce, ferita la madre

Tentata rapina in un negozio di casalinghi gestito da cinesi a Scafati. Il figlio del titolare reagisce e disarma il malvivente che con un grosso martello aveva rotto la porta in vetro del negozio ferendo sua madre. Nella colluttazione entrambi restano feriti, poi il rapinatore scappa ma viene raggiunto e fermato dai carabinieri, allertati nel frattempo dalla vittima e da chi era presente sul posto.

È accaduto ieri, poco dopo le 13.30 all’interno del negozio di casalinghi «Smile casa» in via Martiri d’Ungheria. Commerciante e malfattore sono finiti in ospedale. Non sono in gravi condizioni, confermano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire i fatti. Sembra che il furfante, noto pregiudicato di Scafati, sia arrivato in via Martiri d’Ungheria a bordo di uno scooter. Entra nel negozio dopo aver rotto la porta in vetro con un grosso martello. La moglie del titolare, 50 anni, presente all’interno, resta ferita. La reazione del figlio della donna, 30enne, è immediata. Il ragazzo si lancia contro il malvivente, lo mette in fuga, lo insegue, lo raggiunge in strada e lo disarma. Nella colluttazione entrambi restano feriti. Il tutto avviene davanti agli occhi increduli dei presenti, che allertano le forze dell'ordine. Il rapinatore riesce a divincolarsi e a scappare, ma viene fermato dai carabinieri della tenenza di via Oberdan, accorsi poco dopo in via Martiri d'Ungheria.