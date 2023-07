Scafati, apre il circolo di Sinistra Italiana: «Ripartiamo per una città migliore»

È stata tenuta a battesimo dal deputato Franco Mari e del segretario regionale Tonino Scala, l’apertura del circolo cittadino di Sinistra Italiana, a Scafati. L’assemblea di presentazione che si è svolta ieri sera presso la Casa del Popolo è il primo passo di un’agenda politica precisa che, con l’avvio del tesseramento, porterà al congresso di ottobre e alla definizione degli organi direttivi del partito. Discreta la partecipazione e l’accoglienza riservata all’iniziativa. Già una ventina gli iscritti nella sola serata di presentazione.

«Già in campagna elettorale - afferma il coordinatore cittadino Pier Paolo Patti - abbiamo avvertito forte l’esigenza da parte della cittadinanza di avere una forza di sinistra autentica, chiara, capace di parlare a quelle fasce popolari relegate ai margini e in grado di farsi portavoce di quegli ideali di sinistra quali inclusione, lavoro, accoglienza, sempre più confinati in piccoli paragrafi nei programmi politici della maggior parte dei partiti». al fianco di Michele Grimaldi sindaco. «Una scelta per noi giusta e lungimirante» afferma Patti, senza però risparmiarsi una sana autocritica: «Il 15% incassato dalla coalizione è a nostro giudizio un ottimo risultato perché frutto di un lavoro onesto che ha potuto contare solo sulle proprie forze. Sono stati fatti degli errori, certo. Il più importante forse è quello di non aver saputo trovare subito una sintesi con lo schieramento di Francesco Carotenuto. Ma siamo certi che in futuro percorreremo assieme altre strade, soprattutto alla luce della massiccia indicazione dell’elettorato che chiede un ricambio generazionale della classe politica cittadina».

Sono già diverse le iniziative in cantiere per consolidare la propria presenza in città e allargare la base elettorale con il tesseramento. «Scafati ha una tradizione di sinistra e una storia di resistenza. È da qui che vogliamo ripartire per costruire una città migliore». Passato e presente che si fondono per farsi futuro in un disegno in cui nessuno viene lasciato indietro. Non è un caso se la sezione verrà intitolata ad un militante scomparso, Renato Vangone, storico esponente della sinistra scafatese, sindacalista e consigliere comunale.