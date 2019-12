© RIPRODUZIONE RISERVATA

Abusi edilizi nella villa dell’ex sindaco di Scafati, scatta il sequestro. È di ieri mattina il blitz dei vigili urbani che hanno bussato a casa dell’ex primo cittadino, in via Aquino, a Scafati , per apporre i sigilli ad una parte della villa, realizzata abusivamente, secondo le verifiche dei vigili in collaborazione con l’ufficio tecnico del Comune. Nello specifico i caschi bianchi, coordinati dal tenente colonnello Giovanni Forgione, hanno sottoposto a sequestro una cantinola ed una parte del piano rialzato dell’immobile (per circa novanta metri quadrati di superficie), realizzati in assenza di apposita licenza edilizia. Per essere precisi, l’ex sindaco aveva edificato quella parte della villa per uso abitativo, nonostante fosse autorizzato a realizzare locali per uso commerciale.Le difformità urbanistiche che hanno fatto scattare il sequestro erano state rilevate dagli stessi vigili urbani nel corso di un sopralluogo eseguito la scorsa settimana con l’ausilio dei tecnici degli uffici comunali. La licenza, che era stata rilasciata, era insomma relativa alla realizzazione di locali per uso commerciale. Locali in sostituzione dei quali l’ex sindaco aveva invece realizzato un locale ad uso deposito seminterrato di circa quaranta metri quadrati con rampetta di scale dal locale deposito / cantina ed una terrazza di cinquanta metri quadrati, quale ampliamento della piano rialzato. Il tutto in maniera abusiva, con un cambio di destinazione d’uso dei locali mai autorizzato. Dal comando della polizia municipale il comandante Forgione ha trasmesso l’informativa di reato all’autorità giudiziaria cui spetta il compito di convalidare o meno il sequestro. Nessuna risposta ufficiale su facebook, a differenza del precedente sopralluogo, da parte dell’ex sindaco.