Sele Teatro Fest, è tutto pronto: ospite della prima serata Isa Danieli

Giovedì 1 settembre, alle ore 18.30, presso l’Auditorium Comunale «Sandro Rufolo» di Oliveto Citra, si apre il «Sele Teatro Fest», Festival di Teatro Contemporaneo ed Impegno Civile e Sociale, coordinato dall’Associazione culturale Teatro dei Dioscuri, col patrocinio della Uilt Campania e dell’Agita. Giunto alla sua XXIV edizione, il Festival rientra tra le iniziative culturali promosse dal Premio Sele d’Oro Mezzogiorno. Ad aprire la sezione teatrale sarà un ospite d’eccezione, uno dei simboli del teatro italiano e tra le più amate attrici napoletane: Isa Danieli. Per quattro giorni, da giovedì 1 settembre a domenica 4 settembre, il Festival Teatrale proporrà sei spettacoli di compagnie provenienti da tutto il mondo: i ProEnglish Theatre di Kyiv, Teatro dei Dioscuri di Campagna, il Krzyk Theatre di Maszewo, l’Associazione Teatrale La Ribalta di Salerno, il Breakfast Club Teatro di Marsciano e l’Associazione «Il Tempo Nostro di Rigi». Al termine di ogni spettacolo non mancheranno momenti di confronto e riflessione tra il pubblico, le giurie e la compagnia esibitasi attraverso il canonico dibattito sullo spettacolo messo in scena.

La consueta giuria popolare - qualificata con momenti di formazione prima, durante e dopo il Festival - assegnerà la statuetta «Premio Sele d’Oro Mezzogiorno» e sarà affiancata da una giuria internazionale formata da personalità del mondo del teatro: Quinto Romagnoli, Stefania Zuccari, Salvatore Guadagniulo e Ariane Stoeveken. Inoltre, due innovativi laboratori, tenuti dagli esperti Nikita Grapp, Marta Clemente e i ProEnglish Theatre, espanderanno le attività teatrali oltre la soglia del palcoscenico e permetteranno alle compagnie teatrali di vivere un’esperienza altamente formativa e di grande arricchimento culturale.