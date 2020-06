E' stata fissata a settembre l'udienza preliminare a carico di giudici e imprenditori coinvolti nel giro di mazzette per «correggere» le sentenze di primo grado della giustizia tributaria. Si tratta della seconda tranche dell'inchiesta svolta dai finanzieri del Nucleo di polizia finanziaria di Salerno con il coordinamento del sostituto procuratore Elena Guarino la quale, per la prima tranche dell'inchiesta, ha già ottenuto fdsl gup Gennaro Mastrangelo, in abbreviato, trentadue anni di carcere e confische di beni per un valore complessivo di 290mila euro.

Sono diciannovei gli indagati questa volta e, tra questi, anche Antonio Mauriello, già giudice tributario della nona sezione provinciale e componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, Il processo è stato chiesto anche per i giudici Spanò e De Camillis, già condannati per la precedente inchiesta, e l'autore televisivo Casimiro Lieto.