«Nella nostra comunità abbiamo accolto i cinesi senza cacciarli fuori da nessun negozio, ma oggi è toccato a me essere cacciata dal suo negozio solo perchè ho avuto il covid», lo scive in rete amaramente una signora di Serre, Pamela.

Ecco cosa le è capitato nel Comune in cui abita. Una brutta avventura che la dice tutta sulla paura di alcuni o piuttosto sull'incapacità di capire che il virus quando si è negativi non esiste più e non c'è contagio. La signora è stata positiva, poi per fortuna tutto è passato, ma non per questo negoziante che l'ha messa alla porta, temendo fosse una "untrice". La donna ha avuto la solidarietà piena ed assoluta della sua comunità, per un atto "discriminatorio", "vergognoso", sono alcuni dei commenti.

