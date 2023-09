Sessa Cilento, deteneva un po' di hashish in casa: 17enne arrestato

Ieri mattina Carabinieri della Stazione di Sessa Cilento hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare del collocamento in comunità emessa su richiesta della Procura dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Salerno nei confronti di un 17enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente perché deteneva illecitamente presso la propria abitazione 117 gr. di hashish suddiviso in 12 dosi.

L'arrestato è stato condotto presso una comunità di accoglienza per minori.