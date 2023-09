Ancora poche ore e il sindaco di Nocera Inferiore annuncerà la nuova giunta. Paolo De Maio ha convocato per questa mattina una conferenza stampa durante la quale presenterà i tre nuovi assessori che sostituiranno i precedenti costretti a lasciare per la vicenda della carta solidale dell’Inps. Ma l’ultimo miglio non sarebbe stato facile ma De Maio rassicura e non fa trasparire imbarazzo.

«Ho incontrato tutte le delegazioni ed abbiamo raggiunto un punto die di sintesi» si limita a dire. Ma evita di anticipare i nomi degli assessori dribblando le voci che indicano. A meno di sorprese dell’ultim’ora le caselle rimaste vuote saranno occupate da, esponente delche subentra a, espressione die componente dell’area più a sinistra della coalizione, prende il posto di. Infine c’èscelto direttamente dal, uomo da sempre impegnato in politica ma che, sino ad oggi, ha preferito restare dietro le quinte. Insomma un teorico e stratega che ora ha deciso di entrare nella stanza dei bottoni con un incarico di responsabilità amministrativa. E non è escluso che per lui possa arrivare la nomina a, un ruolo da consulente politico, figura che probabilmente manca nel team di

APPROFONDIMENTI Amministrazione caduta a Perdifumo, l'affondo: «Crisi insanabile, la sfiducia? Scelta responsabile» Primo cittadino decaduto a Sarno: «Giustizia ingiusta, il sindaco resto io» Sarno, per il sindaco Giuseppe Canfora scatta la decadenza

Resta fuori dai giochi la lista Liberal che aveva in giunta Mimma Lamberti. Ed è su questo fronte che si sono registrate le maggiori turbolenze. In particolare, sbirciando tra post sui social, comunicati stampa dell’ultim’ora e messaggi fatti girare sulle app di messaggistica, vengono fuori malumori tra i primi dei non eletti che aspirano ad entrare in consiglio comunale nel caso scattasse una delega assessoriale per i colleghi che già siedono in aula. L’esempio più eclatante è la nota diffusa ieri sera da cinque componenti della lista Liberal tra cui il primo e il secondo dei non eletti. Gennaro Capodanno, Massimo Petrosino, Alessia Suraci, Giuseppina Zarrella e Rosa Onina. Parlano da veri oppositori e criticano non solo l’operato del sindaco e della sua amministrazione che «sta operando in maniera inadeguata e addirittura contro l’interesse della nostra comunità», ma puntano il dito anche contro il loro consigliere comunale di riferimento Fabio Ferrigno. Avrebbe partecipato ad una riunione con il sindaco «per la sola spartizione delle poltrone».

«Prendiamo le distanze - concludono - da questo modo di fare politica, per cui riteniamo da oggi di non avere più alcuna rappresentanza in consiglio e in giunta». Da registrare anche la dichiarazione del primo dei non eletti nel Psi, Gennaro Della Mura che, probabilmente, sperava di entrare in assemblea nel caso di promozione ad assessore di Ferdinando Padovano o di Alfredo Salomone. «Continuerò ad essere una voce libera dei cittadini ma lontano da questa amministrazione perché non sono d’accordo su come si sta lavorando per la città», ha detto.