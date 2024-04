La giunta, presieduta dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, ha approvato il Piano integrato attività e organizzazione. Si tratta di un documento unico di programmazione e governance che sostituisce una serie di Piani che finora le amministrazioni erano tenute a predisporre. Tra questi, i piani della performance, del lavoro agile (Pola) e dell'anticorruzione.

«Con il Piano anticorruzione potenziamo il quadro d'azione finalizzato a prevenire i fenomeni corruttivi e di malaffare, secondo gli standard nazionali e comunitari a tutela della pubblica amministrazione e della legalità. A partire dal contesto legislativo vigente e in base al quadro normativo di riferimento applicabile, il Piao contiene una puntuale strategia di prevenzione per determinare nell'ente le più puntuali condizioni di protezione della legalità», sottolinea in una nota il vice sindaco delegato all'anticorruzione e alla legalità Francesco De Pierro.

«Con il Piao - aggiunge l'assessora al personale Carmen Coppola - abbiamo previsto un sistema di assunzioni che prevede nell'arco di un triennio 44 assunzioni tra nuove procedure concorsuali e scorrimento di graduatorie vigenti: nello specifico saranno 18 nel 2024, 12 nel 2025 e 14 nel 2026. Con questo passaggio si effettua il passaggio dal sistema del turnover a un piano assunzionale incardinato sulla reale sostenibilità finanziaria dell'ente, in base al sistema previsionale contenuto nel Piano del fabbisogno, che ha tenuto conto di una programmazione operativa finalizzata a realizzare gli obiettivi strategici dell'amministrazione. Saranno attivate, inoltre, quattro verticalizzazioni ordinarie e 12 verticalizzazioni tra aree in deroga. Le risorse destinate alle verticalizzazioni in deroga - conclude - sono state dispiegate su due annualità, 2024 e 2025, per evitare aggravi eccessivi a carico del bilancio comunale».