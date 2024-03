Casavatore, modifiche alla Giunta: De Simone al posto di Limatola

Vento di cambiamento nella giunta comunale di Casavatore. Alessia De Simone è stata nominata assessore alle Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Associazionismo e Protezione civile con delega di vicesindaco. Solo 24 ore fa, Ersilia Limatola aveva presentato le proprie dimissioni dall’incarico.

Il Movimento 5 Stelle di Casavatore ha ringraziato l’assessore uscente del gruppo: «Il suo impegno costante, la dedizione e la professionalità hanno costantemente contraddistinto il suo operato.

Il suo lavoro ha lasciato un segno indelebile negli uffici da lei coordinati e in tutti i collaboratori comunali, che hanno sempre apprezzato la sua vicinanza e competenza. Nonostante le difficoltà, è sempre stata capace di perseguire gli obiettivi stabiliti con grande determinazione, fornendo un supporto inestimabile all'area delle Politiche sociali».

Nuove sfide attendono De Simone: «Giovane e attiva esponente del Movimento 5 Stelle, entra a far parte della nostra squadra con spirito di servizio e dedizione. A lei vanno i nostri auguri più fervidi per un percorso ricco di soddisfazioni e successi nell'ambito del suo nuovo incarico. Siamo fiduciosi che saprà contribuire in modo significativo al supporto amministrativo e politico del nostro territorio, con particolare attenzione verso le fasce più vulnerabili della popolazione».