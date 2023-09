Sarno, per il sindaco Giuseppe Canfora scatta la decadenza

Il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, è ufficialmente decaduto dalla carica. A sancirlo una comunicazione del prefetto di Salerno, Francesco Russo, che richiamando la sentenza di condanna definitiva comminata all'ormai ex primo cittadino, applica quanto previsto dalla legge Severino.

Ora spetta al presidente del Consiglio comunale di Sarno convocare una riunione dell'assise cittadina nella quale si prenderà atto dell'avvenuta comunicazione chiudendo, di fatto, l'iter di decadenza. Il sindaco era stato condannato in via definitiva, il 2 agosto scorso in Cassazione, a due anni per il reato di tentata concussione sul Cda dell’Asi. Insieme a lui è stato condannato, a 1 anno e 4 mesi, l’allora direttore generale della Provincia di Salerno, Bruno Di Nesta.

L’inchiesta della Procura di Salerno partì nel 2013. Secondo le accuse, i due imputati avrebbero tentato di costringere Gianluigi Cassandra (all’epoca presidente pro tempore dell’Asi) a sospendere o revocare i membri del Consiglio d’amministrazione di una partecipata del Consorzio Asi. «Il Ministero dell’Interno ha fatto chiarezza ha dichiarato il senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania - Si è trattato di applicare la Legge ma rimane un giudizio politico su cosa sia stata la Provincia di Salerno dopo la gestione di Fratelli d’Italia: un comitato elettorale del Pd finalizzato alle nomine per clientela politica. Questi erano quelli che volevano dare lezioni di buona amministrazione a chi non è stato mai sfiorato da un avviso di garanzia o da un’inchiesta della Corte dei Conti. Cosa dicono ora De Luca senior, De Luca junior, Alfieri e la segreteria provinciale del partito della Schlein?».