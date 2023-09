Fiaccolata in memoria di Maria Rosa Troisi, uccisa dal marito a Battipaglia

Si svolgerà domani a Battipaglia alle ore 19:30 una fiaccolata in ricordo di Maria Rosa Troisi la donna che ieri è stata uccisa dal marito. La fiaccolata partirà da Piazza Amendola e percorrendo via Mazzini, via Pastore, via Ferrovia raggiungerà Piazza Aldo Moro. Per l'occasione, si invitano i commercianti a partecipare con una serrata al passaggio del corteo.

La fiaccolata è organizzata dall'Amministraziome Comunale, dalle Associazioni Non sei sola Battipaglia - contro la violenza sulle donne, Club Lions Eboli Battipaglia Host, CivicaMente, Noi in Rosa Aps, Fidapa, Mulieres Libres, Auser Battipaglia Odv Ets e Mulieres Donne per il Sud, in collaborazione con l'Organizzazione del Picentia Short Film Festival, le Pro Loco Batti La Paglia e A Castelluccia, le Parrocchie e le scuole della città.