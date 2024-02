Si assenta per fare la spesa, spaccano finestrino dell'auto e rubano tutto

Nuovo furto a Nocera Inferiore: la vittima è una donna che aveva lasciato l'auto in sosta per andare a fare la spesa, oggi pomeriggio. Si era assentata per pochi minuti, al ritorno la beffa: non solo il furto di oggetti personali ma anche i danni all'automobile. Il furto si è consumato all'esterno del supermercato “Eurospin” in via Cicalesi.

Un uomo, forse due, hanno spaccato il finestrino di un'auto in sosta, per poi rubare all'interno una borsa rosa di Liu Jo e delle buste vuote. Un colpo rapido, consumato in pochi secondi, sotto l'occhio delle telecamere esterne.

Solo da queste ultime, ora, potrebbe essere possibile individuare l'autore del furto. La proprietaria dell'auto, al suo ritorno, ha lanciato l’allarme sui social e denunciato l'episodio ai carabinieri.

Nella borsa erano contenuti contanti e carte di credito.

La vittima ha chiesto, inoltre, supporto anche alla rete per ritrovare almeno i documenti personali suoi e della figlia, contenuti nella borsa rubata. In molti hanno ricordato che l'area esterna al supermercato, pur con posti disponibili per la sosta, è spesso teatro di furti e danneggiamenti verso tutti i veicoli che vengono parcheggiati nei pressi delle varie attività commerciali presenti.