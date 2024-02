Angri, parcheggio sequestrato: chiesta la sospensione della sosta a pagamento

L'immediata sospensione del servizio di sosta a pagamento e anche la risoluzione del rapporto contrattuale con la ditta che sta eseguendo i lavori di riqualificazione urbana: è quanto chiedono al sindaco di Angri i consiglieri comunali Alberto Milo, Marco De Simone e Giuseppe Del Sorbo anche alla luce del recente sequestro dei cantieri disposto dal gip di Nocera Inferiore su richiesta dell'ufficio inquirente coordinato dal procuratore Antonio Centore. Durante i lavori per la realizzazione di un parcheggio interrato nel centro della città si sono verificati dei cedimenti (il primo a dicembre, l'altro a fine gennaio) in due strade del centro subito interdetto al traffico veicolare e, in parte anche pedonale, per tutelare l'incolumità dei cittadini. Il provvedimento, disposto in relazione alla «sussistenza del grave pericolo per la pubblica incolumità», ha determinato però enormi problemi alla viabilità e alla possibilità di parcheggiare e quindi anche una sensibile riduzione delle vendite per i commercianti.

Nella missiva i tre consiglieri comunali chiedono anche la salvaguardia dei livelli occupazionali degli addetti alla sosta