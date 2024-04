Auto bloccata da due auto in doppia fila: la manovra impossibile per uscire dal parcheggio (in un solo minuto)

Il parcheggio è una delle manovre più odiate dalla maggior parte degli automobilisti, soprattutto quando lo spazio per il veicolo è ristretto. In questi casi è necessario calcolare molto bene la posizione dell'auto e gli angoli di sterzata affinché la missione possa essere portata a termine senza stress. Ma anche quando sembra molto difficile, la maggior parte degli autisti si arma di pazienza e alla fine riesce a spuntarla anche nelle situazioni più improbabili. Di certo, le abilità alla guida gioocano la loro parte, e non tutti possono vantarne in egual misura. Di sicuro ne è molto dotato un automobilista riuscito a uscire da un parcheggio impossibile: fermo tra due camion e bloccato da due auto in seconda fila.

Il parcheggio impossibile

La manovra da professionista è stata pubblicata in video su X dall'account @Colmenero e mostra come in poco più di un minuto il guidatore riesce a uscire dal parcheggio senza mai urtare nessuno dei veicoli che ha intorno.

Con las maniobras suficientes puedes sacar el coche de cualquier sitio pic.twitter.com/xplSQzfLfc — Colmenero 🇪🇸 (@Colmenero) April 1, 2024

L'incredibile video ha più di 1 milione e mezzo di visualizzazioni, e ha collezionato commenti di ogni tipo da parte degli utenti: «Con abbastanza pazienza si può venir fuori da qualsiasi situazione».