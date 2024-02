Salerno, missione in Albania dei giovani di Confindustria Salerno: «Qui c'è la possibilità di investire»

Si è svolta a Tirana dal 21 al 24 febbraio una missione imprenditoriale di carattere istituzionale/economico dei Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno organizzata da Confindustria Albania. La delegazione dei Giovani Imprenditori Confindustria Salerno, guidata dal presidente Marco Gambardella, è stata accolta dal vicepresidente di Confindustria Albania Claudio Michelacci e dal direttore Gerta Bilali.

La missione ha visto la partecipazione di giovani imprenditori rappresentanti di circa 10 aziende, che operano in vari settori dell’industria salernitana: packaging, telecomunicazioni, stampa e grafica, formazione, industria metalmeccanica, edilizia/infrastrutture, con obiettivo l’approfondimento delle opportunità commerciali e di investimento delle imprese italiane in Albania.

«Abbiamo svolto una proficua missione in Albania incontrando importanti protagonisti del mondo dell'economia, del lavoro e dell'impresa – ha sottolineato Gambardella -. L'Albania è un paese giovane, dinamico che guarda con grande interesse all'Europa ed all'Italia, ed al Meridione in modo particolare. Siamo consapevoli che c’è la possibilità di investire su questo territorio: ci accumunano, infatti, molti fattori tra cui la cultura, il clima e la visione ma anche alcune criticità quali la difficoltà nella ricerca di manodopera altamente specializzata. Siamo consapevoli dell’importanza di rafforzare una partnership strategica sia in tema di import che di export.

Non ultimo, abbiamo avuto modo di apprezzare l’enorme flessibilità che caratterizza il mercato del lavoro in questo Paese».

L’agenda dei lavori è proseguita con incontri di natura economica e tecnica, offrendo alle imprese partecipanti occasioni di contatti e scambi di esperienze con aziende associate a Confindustria Albania e di approfondimento delle opportunità di collaborazione ed investimento in Albania in un momento di grande trasformazione e crescita del Paese. Presso la sede di Confindustria Albania è stata organizzata una tavola rotonda, con interventi tecnici sulla legislazione fiscale e commerciale, sui benefici e gli incentivi per le aziende straniere, il livello di tassazione, le procedure per avviare un'impresa in Albania, la presenza di personale qualificato e rapporti tra imprese e sistema bancario.