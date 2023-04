Nocera Inferiore: Solofrana e Cavaiola inquinati, vietato irrigare i campi e abbeverare gli animali

Cromo e piombo oltre i parametri consentiti. Ma anche glisofato e Ampa. È il micidiale cocktail che i tecnici dell'agenzia regionale per l'ambiente, hanno trovato nei torrenti Cavaiola e Solofrana. Per questo motivo il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, ha firmato l'ordinanza che vieta di irrigare i campi e far bere l'acqua agli animali.

Nell'ordinanza si legge che "è vietato l’attingimento di acque sia a scopo irriguo che per dissetare mandrie e greggi, e per qualsiasi altro scopo, lungo tutto il tratto dei torrenti Solofrana e Cavaiola che interessano il territorio comunale, nonché il divieto delle pratiche agronomiche ed il pascolo delle superfici inquinate dell’area di rispetto fluviale (150 metri dall’argine spondale) ricadente nel territorio cittadino". Il rapporto dell'Arpa Campania fa riferimento ai prelievi effettuati nei corsi d'acqua da ottobre 2022 a febbraio 2023.

«A seguito dei dati che abbiamo ricevuto - ha spiegato il sindaco - ho ritenuto indispensabile firmare l'ordinanza. Vigileremo costantemente sulla situazione per preservare la salute dei cittadini».