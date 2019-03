Sabato 30 Marzo 2019, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2019 07:11

È stato condannato a cinque anni di carcere Francesco Benigno, il 51enne nocerino giudicato per aver sparato e ferito, alle spalle del tribunale, un uomo di 35 anni il 23 aprile scorso. La sentenza è stata emessa dal gup, nel pomeriggio di giovedì, al termine del rito abbreviato. Figlio del più noto ex luogotenente cutoliano Antonio, Francesco Benigno era accusato di tentato omicidio e detenzione abusiva di arma da fuoco. L’episodio si registrò alle spalle del tribunale, in via Borsellino. Benigno esplose due proiettili con una pistola calibro 9x21 in direzione della vittima, incensurato, ferito da un unico proiettile. Il colpo lo ferì alla mano e poi all’addome. Sul luogo della sparatoria giunse poi la polizia, che avviò le prime verifiche per risalire all’autore del gesto criminale. Uno dei due proiettili danneggiò anche il finestrino di un’auto, dietro alla quale il ragazzo tentò di ripararsi. Fu un’auto di passaggio ad accompagnarlo al vicino ospedale Umberto I.