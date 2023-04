Stanco di attendere il piano terapeutico, aggredisce e schiaffeggia infermiera

Infermiera schiaffeggiata e strattonata per il collo al Distretto sanitario di Nocera Inferiore, da un utente di 69 anni. Un nuovo episodio di violenza si è consumato a danno di personale e operatore sanitario, in una struttura pubblica.

L'episodio si è verificato ieri mattina, in via Giordano. La donna sarebbe stata prima insultata e poi strattonata e malmenata dall'utente.

La calma è ritornata solo grazie all'intervento dei carabinieri. L'infermiera si è recata invece in pronto soccorso: per lei lesioni guaribili in cinque giorni. Pare che alla base di tutto vi fosse l'attesa, mal gestita dall'utente, per il piano terapeutico.

E' la seconda aggressione in pochi giorni finita con l'intervento dei carabinieri, che stanno ora cercando di ricostruire l'accaduto. Lo scorso fine settimana ad avere la peggio era stato un pediatra, aggredito dal padre di una bambina, in reparto, all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.