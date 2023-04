Salerno «nei vicoli del tempo»: torna la Fiera del Crocifisso

«Nei vicoli del tempo»: questo lo slogan della XXXI edizione della Fiera del Crocifisso Ritrovato, organizzata dalla Bottega San Lazzaro con il Comune di Salerno. Attestata tra le maggiori fiere medievali d’Italia, è in programma dal 28 aprile al 1 maggio nel centro storico di Salerno. Si comincia venerdì 28 aprile, prima del tramonto alle ore 17.30 in piazza Duomo la partenza del corteo storico in abiti d’epoca che percorrerà le strade del centro storico di Salerno per portarsi in piazza Portanova, dove alle 18 circa ci sarà il taglio del nastro, alla presenza del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, del maestro di Fiera Gianluca Foresi e della direttrice organizzativa Chiara Natella. Gli sbandieratori del Gruppo Città de la Cava Li quattro distretti - Luca Barba e gli artisti delle antiche arti terranno il primo spettacolo.

Salerno, il patriarca Bartolomeo in visita di pace nelle 163 parrocchie della diocesi

Durante i quattro giorni della kermesse, nei vicoli e nelle piazze della parte antica della città si faranno rivivere la cultura, le tradizioni, i cibi, i giochi, i profumi, i colori, gli abiti e le atmosfere del mondo medievale. La manifestazione, ideata da Peppe Natella, ha superato il traguardo dei tre decenni di vita, facendo registrare ad ogni edizione numeri da record in termini di presenze. Nel nome del suo ideatore, la Fiera continua con la direzione organizzativa della figlia Chiara e dell’intera famiglia Natella. Sarà un vero e proprio tuffo nel passato tra mercati medievali, rievocazioni storiche, attrazioni, artigianato, degustazioni, mostre, momenti di spettacolo e monumenti aperti. Diversi i siti del centro storico interessati, centinaia gli artisti di strada: per ricreare il clima medievale ci saranno menestrelli, saltimbanchi, giocolieri, trampolieri, mangiafuoco, giullari, cantastorie, artisti di strada, statue viventi. Insieme al patrocinio morale di Regione Campania, Provincia di Salerno, Ministero della Cultura, Coldiretti e Fondazione della Comunità Salernitana, la manifestazione è sostenuta da Comune di Salerno, Camera di Commercio, Cna.