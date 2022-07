Immigrato si finge minorenne per entrare nel centro accoglienza

Con i documenti di identità contraffatti uno straniero 22enne risultava 16enne e per molti mesi è stato ospite gratis in un centro di accoglienza a Battipaglia. Il truffatore è stato denunciato a piede libero dai carabinieri ed oggi è stato espulso dall'Italia. Il ragazzo ha 22 anni ma sui documenti di riconoscimento contraffati risultava essere minorenne, nato nel 2006. Data di nascita falsa per evitare l'espulsione e ottenere tante agevolazioni. La truffa è stata scoperta dai carabinieri di Battipaglia e dai colleghi del Racis di Roma che tramite le impronte del ragazzo hanno appurato che ha 22 anni e non 16. Intanto, il Comune di Battipaglia ha sborsato 18.000 euro per far alloggiare lo straniero nel centro di accoglienza e forse l'Ente non riuscirà mai più a recuperare il denaro speso. Nel frattempo, lo straniero maggiorenne, per molto tempo, con l'escamotage della data di nascita contraffatta è riuscito ad evitare l'espulsione ma oggi, scortato dai carabinieri, ha lasciato l'Italia.

