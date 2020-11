Toccò il sedere ad una ragazzina, di soli 14 anni, mentre si trovava su di un mezzo pubblico. Per quei fatti, ora, dovrà essere processato. È finito a giudizio, un 55enne di Cava de’ Tirreni, accusato di violenza sessuale aggravata. I fatti sono compresi tra i mesi di settembre e dicembre del 2013, stando a quanto raccolto dalla polizia giudiziaria in fase d’indagine. L’uomo avrebbe agito all’interno di un mezzo pubblico della Cspt, nel comune metelliano. La vittima, all’epoca dei fatti, aveva 14 anni. L’uomo si sarebbe avvicinato alla minore, che si trovava in piedi, in attesa di scendere dal mezzo. Agendo con cautela e sperando di non essere visto, riuscì a toccarle il sedere per qualche secondo. Poi si sarebbe appoggiato alla stessa, spingendo il suo corpo verso quello della ragazzina. Una circostanza che non era sfuggita, tuttavia, ad una serie di testimoni, oltre che alla minore. L’indagine partì con la denuncia della famiglia della 14enne, che portò poi le forze dell’ordine ad individuare l’uomo, con residenza a Salerno, che si beccò una denuncia per violenza sessuale aggravata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA