Si allunga la lista dei decessi al Covid hospital di Scafati. In serata un altro paziente è stato stroncato da una crisi respiratoria, complicanza del virus. Si tratta di un anziano di 89 anni di Sant’Antonio Abate. Era ricoverato nel reparto di Rianimazione dal 22 ottobre. Le sue condizioni erano apparse subito critiche. Negli ultimi giorni il quadro clinico era ulteriormente peggiorato. Al “Mauro Scarlato” la situazione resta complessa. Posti-letto esauriti e personale in affanno. A Scafati, come in tutto l’Agro, il numero dei contagi è in aumento. C’è attesa per l’attivazione della sede Usca del distretto sanitario 61, che sarà inaugurata mercoledì, alle 12, alla presenza dei sindaci di Scafati, Angri, Corbara e Sant’Egidio del Monte Albino. Intanto, si registrano i primi contagi anche nei reparti dell’Arma del comprensorio. Una decina i casi accertati tra i militari del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Un paio nella tenenza di Pagani.

