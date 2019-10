Mercoledì 16 Ottobre 2019, 06:00 - Ultimo aggiornamento: 16-10-2019 06:59

Diversi studenti del Liceo Scientifico «Nicola Sensale» hanno allestito ieri mattina un presidio di protesta, all’esterno dell’istituto, per richiamare l’attenzione sulla presenza di topi in alcune classi. Giorni fa, un gruppo di ragazzi aveva registrato un piccolo video, nel quale era visibile un piccolo roditore spuntare dall’interno di un termosifone di una classe della scuola. La clip aveva fatto rapidamente il giro dei social, suscitando proteste anche da parte di molti genitori. Ieri mattina, il presidio degli studenti si è radunato all’esterno dell’istituto nel rione di Cicalesi, per sensibilizzare interventi immediati da parte degli organi competenti. I ragazzi hanno riferito di aver avvistato almeno due topi, in due classi differenti. Il primo sarebbe uscito da un buco nel muro, il cui accesso è stato poi chiuso in un qualche modo. Il secondo, invece, è stato ripreso in video con l’uso di un cellulare. «La nostra protesta - hanno spiegato gli studenti - serve per chiedere interventi immediati alla Provincia e all’Asl. La prima è stata sollecitata più volte anche dalla preside. Una prima derattizzazione era stata fatta lo scorso 28 settembre, ora ne chiediamo un’altra. La nostra è una protesta pacifica - hanno specificato - perché conosciamo le difficoltà della scuola, ma ci auguriamo che questo non ricapiti più. Ce la prendiamo con chi deve intervenire».