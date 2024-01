Armi e droga, in due finiscono in carcere a Pagani. L’operazione è stata condotta dai carabinieri del nucleo operativo di Nocera Inferiore, giorni fa, nelle zona delle palazzine popolari, il cosiddetto Bronx, una delle aree della città maggiormente sensibili e più volte interessata, in passato, da blitz e operazioni contro il traffico di droga. Attraverso un controllo i militari hanno verificato la posizione di due persone, ultra 30enni, già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia.

L’attività investigativa ha dato esito positivo, con la scoperta di due pistole e circa 50 grammi di cocaina. Oltre a ciò, i militari hanno sequestrato diversi proiettili appartenenti a due calibri diversi. Per i due è scattato l’arresto in flagranza e il trasferimento presso il carcere di Fuorni. Nei prossimi giorni compariranno dinanzi al gip per l’udienza di convalida. In quella sede potranno fornire spiegazioni e chiarimenti in merito alle accuse mosse, che vanno dalla detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, fino al possesso di arma da fuoco illegale e relativo munizionamento. Le armi sono state sequestrate e saranno oggetto di una verifica, al fine di comprendere se siano state utilizzate in altre occasioni.

Da capire, poi, il ruolo dei due indagati, con i carabinieri impegnati ora a trovare riscontri legati ad un eventuale coinvolgimento di entrambi in un giro di droga. Un mercato, quello degli stupefacenti, mai in calo a Pagani, pur dopo gli ultimi blitz delle forze dell’ordine eseguiti negli anni, che hanno smantellato un intero sistema criminale e relative piazze di spaccio in tutta la città. Nello stesso giorno, i carabinieri hanno arrestato anche una terza persona, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Nella medesima zona, un uomo aveva cominciato ad inveire contro il tenente dei carabinieri di Pagani.

Poi l’aggressione, per la quale è stato necessario il supporto di ulteriori uomini, che hanno bloccato l’uomo, poi condotto in camera di sicurezza per la direttissima.