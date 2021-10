«Traffico illecito di rifiuti dalla Calabria alla Tunisia, stesse tratte in Campania»

«L'ultima inchiesta su un traffico illecito di rifiuti dalla Calabria alla Tunisia, gestito dalla mafia locale, unita alle indagini in corso da oltre un anno sui trasferimenti di rifiuti speciali dal Porto di Salerno lungo la stessa tratta, ripropone un tema che in Campania andiamo denunciando da anni. Un sistema, da troppi rodato, fondato sulla commistione tra malavita organizzata e una certa imprenditoria, dobbiamo mettere fine una buona volta ai viaggi dei rifiuti». Lo denuncia la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle e segretaria della commissione Ambiente Maria Muscarà, che aggiunge: «Dunque, il rifiuto non deve più viaggiare e per far questo dobbiamo puntare su una gestione che, a partire dalla Campania, tenga conto, in una determinata area, quali e quante aziende producono quella tipologia di rifiuti che fino ad oggi vengono trasferiti fuori regione, dotando quel territorio dell'impiantistica necessaria per lo smaltimento, senza più ricorrere a costosi trasferimenti. Solo così possiamo da un lato evitare che il rifiuto venga contaminato durante il viaggio e dunque non più classificabile in alcuna categoria da smaltire, dall'altro evitiamo che questi traffici continuino ad alimentare un sistema criminale controllato da clan mafiosi e affaristi senza scrupoli».

