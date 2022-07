Rubano 3mila euro a due donne che fanno la spesa, caccia alle ladre

PAGANI. Approfittano della distrazione della vittima, intenta a scegliere prodotti dal bancone, per frugare nella sua borsa e portarle via carta di credito e soldi in contanti. Sono già due le vittime, derubate da una coppia di donne - ora riprese anche in un video diffuso dall'attività commerciale - sospettate di aver consumato due furti a danno di altrettante persone. L'ultima vittima, in ordine di tempo, ha infatti denunciato di essere stata derubata mentre era impegnata a scegliere dei prodotti all'interno del reparto frutta. In quell'istante, due donne - una mora e l'altra bionda, di grossa corporatura - si erano piazzate alle sue spalle. Facendo finta di conversare tra loro, avevano portato via dalla borsa della vittima - riposta nel carrello della spesa - il portafoglio con dentro soldi e bancomat. L'episodio si è registrato lunedì scorso. Le due si sarebbero poi allontanate, senza fretta, forse per non dare nell'occhio. La denuncia della vittima ha spinto un'altra donna, poi, a raccontare della medesima disavventura. Anche a lei erano stati rubati 2000 euro in contanti, insieme a 600 euro dal bancomat, prelevati probabilmente dalle due, a seguito del furto della carta. All'ultima in ordine di tempo, invece, le erano stati sottratti 150, poi 200, infine 1000 euro totali, attraverso più prelievi. I due episodi - per ora quelli noti - sono stati denunciati ai carabinieri della tenenza di Pagani. Al vaglio ci sono le immagini di videosorveglianza interne all'attività commerciale.

