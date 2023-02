«Trotula, donna di mare», il nuovo libro di Guido Cataldo nel complesso monumentale San Pietro a Corte

Un dialogo a più voci per la presentazione di «Trotula, donna di mare», il libro di Guido Cataldo (Francesco D’Amato editore) in programma domenica 19 febbraio, alle 11.

Non è casuale la scelta del luogo, a San Pietro a Corte si teneva la cerimonia solenne del conferimento delle lauree della Scuola Medica Salernitana. E così con Clotilde Baccari, Piera Carlomagno e Diego De Silva si sfoglieranno idealmente le pagine del libro e si riannoderanno i fili della storia che legano la città di Salerno alla figura di Trotula e al mare.

Ad Anna Nisivoccia, Diana Cortellessa ed Elena Renna, invece, il compito di rendere suono narrato le parole scritte da Cataldo e accompagnare così gli ospiti nella Salerno dell’XI secolo. A coordinare e moderare l’incontro sarà la giornalista Claudia Izzo.

Dalle parole scritte a quelle recitate. «Trotula, donna di mare» mercoledì 8 marzo, alle ore 20.30, diventa anche un racconto per voce, canto e danza, per la regia di Gaetano Stella. È una produzione Animazione 90. In scena Anna Nisivoccia, Diana Cortellessa ed Elena Renna; coreografie di Elena Renna; direzione musicale di Guido Cataldo.