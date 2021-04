Acquisti on line di prodotti hi tech, ma era una truffa: tre denunciati

Denunciate tre persone per truffe on-line. Le indagini sono iniziate dai carabinieri della stazione di Vietri sul Mare, ai quali le vittime si erano rivolte dopo aver acquistato beni (per lo più cellulari) con l'invio dei relativi bonifici per circa 2mila euro ciascuno ed accorgendosi del raggiro, per poi continuare con la collaborazione dei colleghi della compagnia salernitana (agli ordini del maggiore Castellari). Il lavoro dei militari...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati