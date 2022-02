Truffe agli anziani, per racimolare soldi e gioielli: condannata coppia

Truffarono diversi anziani, ora sono stati condannati in via definitiva due persone, alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione, con l'accusa di truffa. Le vittime erano persone residenti nei comuni di San Valentino Torio, Roccapiemonte e Sarno. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei due, confermando la condanna in secondo grado.

I fatti risalgono al 2014, con una serie di truffe addebitate ai due, provenienti da Napoli, consumate e tentate, a danno di anziani. Utilizzando il trucco del finto corriere e dell'avvocato, la coppia aveva accumulato un bottino di circa 5000 euro, insieme ad oggetti in oro, consegnati dalle vittime di volta in volta, convinte quest'ultime di rimediare e risolvere problemi e danni commessi dai propri nipoti. Dagli incidenti stradali all'acquisto di materiale informatico: queste le scuse utilizzate dai due per convincere le ignare vittime. Quattro invece furono le truffe tentate, ma non consumate, grazie alla scaltrezza di altri anziani che, mettendosi in contatto con i propri parenti, erano riusciti ad evitare l'inganno. I due furono riconosciuti da foto segnalatiche, dopo le denunce sporte ai carabinieri da tutte le vittime, poi denunciati a piede libero. Entrambi avevano poi deciso di patteggiare in primo grado in tribunale, a Nocera Inferiore, mentre ora la condanna è diventata definitiva a seguito dell'inammissibilità dei ricorsi presentati in Cassazione.