Salerno si prepara a riempirsi, già da oggi, di visitatori, per il ponte dell'Epifania. Le Luci e il clima soleggiato hanno spinto anche gli indecisi a prenotare almeno un week end fuoriporta e così, sia le strutture alberghiere che quelle extralberghiere viaggiano verso il sold out, com'è accaduto per l'Immacolata e Capodanno, dopo un novembre che tutti gli operatori bollano come un mese da cancellare. Facendo una ricerca su Booking, l'84 per cento di b&b, case vacanze, hotel e affittacamere è già al completo e sono solo 103 le soluzioni disponibili, con prezzi che, per due notti, oscillano dai 160 agli oltre 700 euro per sistemazioni particolarmente lussuose. «La ripresa indubbiamente c'è stata - ammette Antonio Ilardi, presidente di Federalberghi - ed è iniziata già da questa estate. Il periodo natalizio è riuscito a farci mantenere un trend che speriamo possa consolidarsi anche per il futuro». Al di là delle considerazioni, sono i dati dell'imposta di soggiorno a parlare; si è infatti passati da 812.916,40 euro del 2019 (l'ultimo anno prima del Covid) agli 831.241,70 del 2022 (la cifra è relativa al periodo primo gennaio-trentuno dicembre), con in mezzo un triste 84.709,16 del 2021, quando l'imposta entrò in vigore solo nell'ultimo trimestre per incentivare il turismo post emergenza sanitaria.

APPROFONDIMENTI Epifania a Napoli, nessuno (o quasi) rinuncia alle tradizioni: «Ci teniamo a fare la calza della Befana» Epifania a Napoli, nessuno (o quasi) rinuncia alla calza della Befana: «Ci teniamo alle tradizioni» Rione Alto, al via la tre giorni “Aspettando La Befana”

Anche gli addetti dell'extralberghiero sono soddisfatti. Marco Ferrara, gestore del già Notte b&b Salerno centro e di altre strutture conferma che «siamo al completo già da oggi. E non siamo i soli, perché confrontandomi con altri colleghi la situazione sembra più o meno generalizzata. La permanenza media è di due notti, anche se qualcuno ha optato per il solo pernottamento del sabato. Chi ci raggiungerà lo farà prevalentemente da Puglia e Calabria, che sembrano essere le regioni ad aver risposto meglio all'appello». Da Santi e Saraceni non ci sono posti durante questo fine settimana: «Non ci possiamo lamentare, ma io preferisco la stagione estiva - spiega Salvatore D'Arienzo - In passato avevamo un afflusso maggiore durante il periodo delle Luci, quest'anno invece mi sembra che siano andati molto meglio i mesi che vanno da maggio ad ottobre rispetto a questi ultimi. Novembre è stato un periodo nero, adesso volano i week end, come di consueto, ma purtroppo non gli infrasettimanali». Una considerazione che trova concorde pure Roberto Amabile dei b&b Il piccolo principe e Cometa: «La prima struttura è piena, la seconda ancora no - racconta - Dicembre non è stato un mese spettacolare, addirittura abbiamo registrato buchi del tutto inattesi nei festivi e Natale è passato in sordina, fatta eccezione per i sold out dell'Immacolata e di Capodanno. Per quanto riguarda il ponte della Befana non ci lamentiamo. Stiamo ricevendo contatti e prenotazioni dalla Sicilia, dall'Abruzzo e dal Piemonte».



E c'è chi ha già deciso di opzionare un pranzo o una cena in ristorante, come spiegano gli addetti ai lavori. «Siamo al completo già da una ventina di giorni - dice Enzo Esposito di Pescheria - Il flusso è costante durante la settimana e si amplifica nel week end. Per l'Epifania è lo stesso. Abbiamo prenotazioni sia per il pranzo che per la cena. La ripresa c'è e chi dice il contrario mente». Per Enzo Bove, titolare di ben cinque ristoranti (Porca Vacca, Osteria di Porca Vacca, Gli Impastati, Filippo e o panaro e Non ti pago), «sono solo i salernitani a criticare Salerno in questa fase dell'anno, perché i locali sono tutti pieni di turisti, perfino il lunedì sera. Tralasciando il venerdì, sabato e domenica, quando l'afflusso è buono a prescindere dalle Luci, tutto il mese di dicembre è stato da record perché abbiamo avuto tantissime richieste nei giorni infrasettimanali, a pranzo e a cena». Uno scenario ben diverso da quello di dodici mesi fa, «quando la paura del Covid ha spinto molti a rinunciare a visitare le nostre attività per paura dei contagi, nonostante non ci fosse il coprifuoco».