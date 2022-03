Giovane ucraina con malattia rara curata da un medico salernitano

Yuliya è una 26enne Ucraina, abita in un paese vicino Kiev, soffre di una malattia rara: l'ipertensione arteriosa polmonare. Stanchezza, vertigini e tanti altri problemi attanagliano la giovane in queste ore di ansia. La storia della giovane donna è stata raccontata dalla giornalista Ilaria Vacca, dell’Osservatorio malattie rare, ed una storia che ha un forte legame anche con un medico originario del Vallo di Diano; Michele D’Alto, di Monte San Giacomo, responsabile del Centro per la diagnosi e cura dell’ipertensione polmonare dell’ospedale Monaldi di Napoli che ha preso in carico la ragazza prestandole tutte le cure necessarie.

APPROFONDIMENTI LA SOLIDARIETÀ Profughi dall'Ucraina, a Napoli arrivi no-stop: «Salvate i... L'INIZIATIVA Napoli, recital bilingue italiano-ucraino: l'incasso...

Yuliya ha vissuto tutto il terrore della guerra in atto in Ucraina, finchè anche a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute ed essendo sola nella sua città, ha deciso di lasciare la sua patria per venire in Italia. Qui grazie all’aiuto di Leonardo Radicchi e Laura Gagliardini presidente dell’associazione ipertensione polmonare italiana e presidente dell’associazione malati di ipertensione polmonare è stata curata dal professore D’Alto:

«Yuliya sta abbastanza bene. Abbiamo eseguito tutti i controlli del caso e abbiamo rimodulato la sua terapia secondo le necessità attuali. Siamo davvero felici di averla accolta, perché questo è il senso profondo del nostro lavoro di medici. Siamo assolutamente a disposizione nel caso in cui ci fosse necessità di assistere altri pazienti provenienti dall’Ucraina».